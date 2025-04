MC Rebecca relata susto após ser atingida por ferro que despencou de prédio: - Caí no chão

MC Rebecca passou por um grande susto enquanto andava pelas ruas do Rio de Janeiro após ser atingida por um ferro que despencou de um prédio. A cantora precisou ir ao hospital após sofrer o acidente e relatou o ocorrido através das redes sociais na última quinta-feira, dia 3. Não houve fratura e a famosa ficou apenas com um corte e inchaço.

A artista começou publicando nos Stories do Instagram uma foto em que surgia recebendo atendimento na unidade de saúde e escreveu:

Para aqueles que desejam me ver sem nada, que saibam que meus orixás estão sempre ao meu lado, me protegendo.

Ela ainda mostrou uma imagem do objeto que caiu do edifício e legendou:

Esse ferro que caiu do prédio e bateu bem em mim.

Mais tarde, Rebecca retornou em vídeo para dar detalhes sobre o que aconteceu. A cantora agradeceu às mensagens de preocupação e contou que estava realizando um trabalho e, enquanto caminhava para fazer uma pausa de almoço, foi atingida no ombro.

- Quero agradecer a todas as mensagens de preocupação comigo. Foi um susto. Hoje eu fui fazer fotos para uma marca de crochê. A gente parou para o almoço. Passando por Copacabana, eu andando na calçada, me cai um ferro do nada, do alto de um prédio. Quando vi achei que eu poderia ter me machucado muito, mas graças a Deus não aconteceu nada.

Em seguida, relata que chegou a cair no chão com o susto devido ao forte impacto do acidente. Com a dor, ela buscou não mexer o braço até chegar no hospital.

- Foi um ferro de persiana. Um prédio muito antigo, provavelmente não fizeram manutenção. Copacabana tem muitos prédios antigos. O ferro caiu no meu ombro. Num primeiro momento, tomei um susto e caí no chão. Foi uma porrada muito forte. Não mexi meu braço porque achei que tinha deslocado. Estava doendo muito e uma ardência. Só mexi quando cheguei ao hospital para fazer o raio X.

O exame constatou que Rebecca não quebrou o ombro e ficou apenas com o corte.

- Ainda estava meio dolorido, mas graças a Deus, não quebrou, não fraturou. Teve corte e está um pouco inchado. O ferro caiu deitado.

Na legenda do vídeo, a artista falou um pouco mais sobre o susto:

Quando eu vi a espessura do ferro, comecei a chorar e agradecer porque poderia ter caído na minha cabeça ou atravessado em mim.

Para finalizar, declarou:

- Mas é isso, estou bem, foi só um susto. Agora vou ficar andando na rua só olhando para cima. Que loucura. Quem me protege não dorme.