Grande ABC oferece 805 vagas de trabalho na semana

As prefeituras do Grande ABC oferecem nesta semana 805 vagas de emprego por meio de seus serviços de recolocação profissional. São postos para todos os segmentos e com escolaridade variada.

São Caetano tem a maior disponibilidade, são 486. Para se inscrever é necessário acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br).

Mauá tem 171 oportunidades, para cargos como atendente de fast food, auxiliar de logística, controlador de acesso, ajudante de produção, auxiliar de panificação, açougueiro e caixa. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Os candidatos devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (versão impressa ou digital). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Diadema. o Centro Público de Emprego e Renda tem 86 vagas, para todos os níveis, incluindo três exclusivas para pessoas com deficiência e sete de estágio. Destaque para as sete vagas de auxiliar de logística, sete de atendentes de praça de alimentação e 14 para montadores de andaimes e auxiliares. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires tem 62 oportunidades. Os interessados devem se deslocar ao local e realizar a candidatura. A seleção ocorre na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro da cidade.