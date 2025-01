Incêndio em ônibus deixa passageiro ferido e interdita avenida

Na manhã deste domingo (12), um incêndio em um ônibus municipal de Santo André causou transtornos na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. O veículo, que fazia a linha entre o Terminal Vila Luzita e o Centro da cidade, pegou fogo por volta das 11h34, nas proximidades do número 1881 da via.

O Corpo de Bombeiros da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo) foi rapidamente acionado e enviou duas viaturas ao local. Um passageiro do coletivo sofreu inalação de fumaça e foi encaminhado para o Centro Hospitalar de Santo André.

O ônibus envolvido no incêndio, segundo informações do Diário do Transporte, é articulado, da marca Volvo, com carroceria Marcopolo. Os registros compartilhados nas redes sociais mostram que aparentemente o foco do fogo estava localizado na região do eixo central do veículo. A causa do incêndio ainda será investigada pelas autoridades competentes.

Devido ao incêndio, houve a interdição parcial do Corredor da Capitão Mário Toledo de Camargo, afetando o tráfego nas imediações. A operação dos serviços de transporte municipal também foi temporariamente prejudicada, enquanto as equipes de emergência atuaram no local para controlar as chamas e assegurar a segurança de todos.