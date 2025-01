Dr. Seraphim lamenta morte de Mário Porfírio Rodrigues: 'Perda inestimável'

O presidente da Câmara de São Caetano, Carlos Humberto Seraphim (PL), prestou homenagem ao líder autonomista Mário Porfírio Rodrigues, que morreu na madrugada deste domingo (12), aos 99 anos. Em declaração ao Diário, o ex-vice-prefeito destacou a importância de Mário para a história do município e lamentou profundamente a perda de um dos últimos protagonistas do Movimento Autonomista.



“É uma perda inestimável. Ele tinha 99 anos, era um autonomista, o único que restou, praticamente. A gente fica muito triste. Tínhamos amizade com ele, era um grande homem. Ele fez um grande serviço para a nossa cidade, sendo peça fundamental na separação de São Caetano e Santo André e na evolução do nosso município. Tínhamos muito respeito, carinho e admiração por ele”, afirmou o presidente da Câmara.



Seraphim também relembrou o papel ativo de Mário mesmo em idade avançada. “Embora com idade avançada, ele sempre participou das homenagens da Medalha dos Autonomistas e fazia discursos memoráveis. Era um homem muito importante para o nosso município. A gente tem que louvá-lo e dar todas as honras que o município pode dar, pela importância da figura histórica que ele tinha junto à nossa cidade.”

Velório

A Câmara de São Caetano, em sinal de respeito e reconhecimento, será o local do velório de Mário Porfírio Rodrigues. A data e o horário da cerimônia ainda estão sendo definidos pela equipe da Casa e serão divulgados no Diário assim que confirmados.



Trajetória de luta e dedicação

Mário Porfírio Rodrigues marcou a história de São Caetano do Sul ao idealizar, ainda jovem, o Movimento Autonomista, que resultou no plebiscito de 24 de outubro de 1948 e na emancipação do município. Jornalista e fundador do Jornal de São Caetano, foi também autor de obras que preservam a memória da luta autonomista, como Um Jornal, Uma Vida.



Além de sua atuação política, Mário construiu uma carreira de destaque na área empresarial e foi amplamente reconhecido por sua contribuição à cultura e à história local, sendo membro da Academia de Letras da Grande São Paulo e recebendo homenagens como o título de Cidadão Sulsancaetanense e Professor Emérito da USCS.



Legado eterno

O GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista), organização que preserva a memória dessa luta, ressaltou a importância de Mário. “Seu legado permanecerá vivo em cada canto desta cidade que ele ajudou a construir”, destacou a entidade.



Para o presidente da Câmara, a história de Mário será sempre uma inspiração. “Ele era um homem muito importante para o nosso município. Temos que louvá-lo e dar todas as honras que o município pode oferecer, porque ele é uma figura histórica essencial para a nossa cidade.”