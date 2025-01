Aos 39, Vanderlei, ex-Santos, é o novo goleiro do S.Bernardo FC

O experiente goleiro Vanderlei é mais uma das novidades no elenco do São Bernardo FC para a disputa do Paulistão. Aos 39 anos, o atleta chega do Mirassol, no qual conquistou o acesso à Série A do Brasileirão no ano passado.

O atleta virou destaque nacional em sua passagem pelo Santos, entre 2015 e 2020, e chega ao Tigre com a missão de disputar posição com Alex Alves, ídolo da torcida aurinegra, e com Júnior Oliveira.

“Tanto o Alex quanto o Junior Oliveira são goleiros excepcionais. E que a gente possa fazer uma disputa sadia. Com certeza isso vai agregar para o time todo. Quem entrar em campo vai fazer um grande trabalho e ajudar o São Bernardo a conquistar seus objetivos”, disse o reforço.

Vanderlei já poderá estar na meta do Tigre na próxima quinta-feira (16), quando o time estreia no Paulistão em clássico regional contra o Água Santa, fora de casa.