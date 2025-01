Ramalhão começa busca pelo sexto troféu da A-2

Em busca da elite do futebol paulista e, consequentemente, do sexto troféu na Série A-2, o Santo André inicia a trajetória no Estadual nesta semana, no Interior. Logo na primeira rodada, o elenco dirigido pelo técnico Gilson Kleina terá de viajar a Capivari para encarar o Capivariano, às 19h de quarta-feira (15), na Arena Capivari.

O torneio tem a primeira fase disputada em turno único entre os 16 clubes inscritos. O time andreense precisa ficar entre os oito primeiros para chegar ao mata-mata, que terá início no fim de março e será disputado em jogos de ida e volta a partir das quartas de final. Apenas os dois finalistas ficam com o acesso à divisão principal, e os dois piores são rebaixados.

A última vez em que o Ramalhão disputou a A-2 foi em 2019, quando conquistou o troféu e, consequentemente, o acesso à Série A-1, na qual ficou até a edição de 2024, rebaixado após apenas uma vitória em toda a campanha.

Além do troféu em 2019, a equipe se sagrou campeã da competição em 1975, 1981, 2008 e 2016. Em sua primeira conquista, mesmo sendo o melhor time, o Ramalhão não garantiu a vaga na divisão principal do Estado, já que a edição não previa acesso.

Caso realize sua sexta conquista, o Santo André se junta à Taubaté e XV de Piracicaba como os clubes com mais títulos da divisão. Ambos os times também disputam o campeonato neste ano, e encaram os andreenses na terceira e sexta rodadas, respectivamente.

Confiante no acesso, o elenco do Santo André terá um jogador que conhece bem a competição. O goleiro Reynaldo foi uma das peças-chave do Noroeste na campanha que terminou com o título em 2024.

Junto ao Ramalhão, a A-2 terá o Ituano como o outro clube que chega da divisão superior. Por outro lado, Capivariano e Votuporanguense conquistaram o acesso para a competição no último ano.