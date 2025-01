EC São Bernardo perde para o Flamengo e está fora da Copinha 2025

O Cachorrinho está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Na noite deste sábado (11), o EC São Bernardo enfrentou o Flamengo-RJ pela terceira rodada da competição e foi derrotado por 3 a 1. A partida, realizada no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, foi marcada por um domínio dos rubro-negros, que marcaram com Felipe Lima e Bill (2x). Xing diminui para a equipe da região.

Com a derrota, o EC São Bernardo encerra sua participação na fase de grupos da Copinha 2025 sem conquistar nenhuma vitória e com apenas um gol marcado. Na estreia, a equipe paulista foi superada pelo Zumbi por 2 a 0. Na segunda rodada, empatou em 0 a 0 contra o Cruzeiro-PB. Com um ponto conquistado, o time não conseguiu avançar para a próxima fase do torneio e amargou a última colocação do Grupo 23 do torneio.

Outros diversos confrontos definiram os classificados para a próxima fase. O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Atlético Guaratinguetá-SP, garantindo a liderança do Grupo 21. A Juventus também empatou, 1 a 1 contra o Ceará, e terminou na ponta do Grupo 31. Houve ainda o triunfo do Vitória da Conquista-BA por 2 a 1 sobre o Porto Vitória-ES, no Grupo 21, e o empate sem gols entre o Sport-PE e o Referência, que garantiu a liderança do Grupo 20 para o Sport.

ÁGUA SANTA

Os primeiros 16 confrontos da segunda fase da Copinha Sicredi 2025 foram definidos pela Federação Paulista de Futebol. Os jogos acontecem neste domingo (12), e garantem classificação à terceira fase do torneio. O Água Santa enfrenta a Linense, às 10h, em Tupã, com transmissão pelo Youtube. Grandes times como Santos (15h), São Paulo (19h) e Atlético-MG (21h) também entram em campo, em partidas que terão a definição da vaga nos pênaltis em caso de empate.