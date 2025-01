Veja as dezenas sorteadas da Mega-Sena deste sábado (11)

A Mega-Sena realizou neste sábado (11) o sorteio do Concurso 2814, com um prêmio acumulado estimado em R$ 16 milhões. Os números sorteados foram 11-17-19-26-49-54.

No último concurso, realizado na quarta-feira, os números sorteados foram 10, 21, 32, 38, 51 e 58, mas ninguém conseguiu cravar todas as seis dezenas. Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 26 apostas acertaram cinco números e cada uma levou o prêmio de R$ 82.554,02. Além disso, outros 2.312 jogadores ganharam na quadra, com prêmios individuais de R$ 1.326,25.

COMO PARTICIPAR

Para concorrer ao próximo prêmio milionário, é necessário fazer uma aposta mínima de R$ 5, que corresponde a um jogo com seis números. No entanto, as probabilidades de acertar a sena com essa aposta são de aproximadamente 1 em 50 milhões.

As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa.