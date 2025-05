Grupo sobrevive a queda de avião e resiste por 36 horas cercado por jacarés

Cinco pessoas foram resgatadas na sexta-feira (2), na Amazônia boliviana, após sobreviverem à queda de um avião de pequeno porte. Elas foram encontradas por pescadores locais. Três mulheres, uma criança e o piloto saíram ilesos e estavam sobre a fuselagem virada da aeronave, no departamento amazônico de Beni, no nordeste do país. O grupo permaneceu por 36 horas preso em um pântano repleto de jacarés.

Eles estavam sendo procurados desde o dia 30 de abril, após a decolagem. O piloto, Andrés Velarde, de 29 anos, explicou à imprensa local que a aeronave fazia um voo doméstico quando começou a perder altitude. Ele tentou encontrar uma planície para evitar uma colisão frontal com as montanhas, mas só conseguiu aterrissar em um pântano próximo a uma lagoa.

Durante o período em que estiveram desaparecidos, o piloto e os passageiros alimentaram-se apenas com a farinha de mandioca que uma das passageiras levava. Eles não puderam se movimentar muito devido à presença dos jacarés que os cercavam.