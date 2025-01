Após acidente, Luciana Gimenez publica carta aberta sobre voltar a esquiar: O medo era palpável

Depois de dois anos do acidente de esqui, que deixou Luciana Gimenez com graves lesões, a apresentadora comemorou o retorno ao esporte. Ela compartilhou um desabafo e explicou que mesmo querendo muito voltar a praticar a atividade, ela estava com muito medo.

Nem sei como explicar os sentimentos que estou tendo agora. Nunca imaginei que pudesse sentir tanto medo de algo, e também nunca pensei que pudesse querer tanto voltar a fazer uma coisa. Hoje, para mim, foi uma grande vitória. O medo era palpável: minha boca tremia, meus braços estavam tensos, minha perna parecia gritar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei: Luciana, você vai conseguir.

Continuando, Luciana contou que queria voltar a esquiar, mesmo com os traumas, por muitos motivos:

Voltar a esquiar foi um marco na minha vida. Um dia de cada vez, mas hoje me sinto vitoriosa. Meu acidente me trouxe muitos aprendizados, inclusive a certeza de que, se quisermos de verdade, podemos continuar. E eu queria muito! Por vários motivos: amo esquiar. É um esporte que me faz sentir livre. Meus filhos amam esquiar, é algo que fazemos juntos, em família. Esse esporte nos traz muitas emoções, risadas e memórias boas. Vim sem grandes pretensões. Gradualmente, fui me convencendo. Coloquei a bota, tirei um dia para me acalmar, me acostumei com a ideia? e hoje resolvi tentar. Todo mundo que já passou por um trauma ou uma situação muito difícil sabe que, quando enfrentamos, descobrimos uma força que nem sabíamos ter.

Para finalizar, Gimenez agradeceu ao apoio de amigos, familiares e fãs. Além disso, ela dedicou a vitória de voltar ao esporte, que causou um trauma tão grande em janeiro de 2023, aos médicos que a trataram desde então.

Dedico esse dia a todos: meus amigos, meus médicos, meus fãs! Vocês que torceram por mim, e para todas as pessoas que acreditam que é possível vencer nossos medos. Porque a vida sempre continua! Sou imensamente grata por tudo que passei e, principalmente, por conseguir recuperar-me. Amanhã será um novo dia, mas hoje eu venci!