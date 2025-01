Prefeito de Rio Grande insinua que vereador da cidade cobra propina

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), fez uma grave declaração nas redes sociais, neste sábado (11), insinuando que um vereador da cidade teria utilizado sua posição para cobrar propina. O comentário foi direcionado ao vereador Marcos Costa (União Brasil), conhecido como Tico, que foi envolvido em um escândalo de corrupção envolvendo o ex-secretário de Obras, Kléber Avelino.





Akira afirmou: “Estamos colocando a casa em ordem e arrumando a bagunça que pessoas irresponsáveis e sem compromisso com a coisa pública deixaram. Mas uma coisa posso garantir: no meu governo não vai ter vereador usando secretaria como um balcão de negócios para cobrar propina”. A fala do prefeito se refere a denúncias feitas pelo empreiteiro Abias Rodrigues, que acusou Tico e Avelino de operar um esquema de corrupção para liberar pagamentos de serviços executados pela empreiteira de Rodrigues.





As acusações levaram à exoneração do então secretário Kléber Avelino, enquanto o vereador Tico pediu afastamento de sua cadeira na Câmara. Contudo, o caso teve um desfecho controverso. Em abril de 2024, a Câmara rejeitou um pedido de cassação do mandato de Tico, proposto pelo vereador Marcelo Akira (Podemos), com base nas denúncias de corrupção. O requerimento foi derrubado por 7 votos a 5, com a maioria dos vereadores votando contra a cassação. Além disso, apesar de envolvido em um escândalo, Tico foi reeleito para mais um mandato nas eleições de 2024.





Ao Diário, o presidente da Câmara eleito para o biênio 2025-2026, Clauricio Bento (PSB), reafirmou o posicionamento do prefeito Akira, destacando que o caso está sendo investigado pelo Ministério Público, sob segredo de Justiça. “Se houver alguma manifestação de algum munícipe, nós vamos colocar para deliberação do plenário. Caso a Justiça venha pedir, serão fornecidas todas as informações necessárias dentro da competência do Parlamento", afirmou.





Clauricio também endossou a gestão de Akira: "Eu concordo plenamente com o prefeito. Acho que um governo sério tem que começar de forma séria. Realmente, nós pegamos uma cidade falida. Precisamos de muita força. Uma cidade cheia de buracos, sem iluminação, cheia de mato, com um monte de contas para pagar".





Além disso, ao Diário, Akira reiterou o compromisso de sua administração com a seriedade e a transparência. "Nossa gestão é pautada na seriedade e na transparência para com a população de Rio Grande da Serra. Quando nós vemos um parlamentar que fez parte de toda a bagunça da gestão anterior, inclusive acompanhou o endividamento da cidade, falando que estamos dando desculpas ao falar da dívida, isso mostra que estamos no caminho certo. É o que eu tenho dito: estamos colocando a casa em ordem e não vamos mais aceitar o que acontecia no governo passado."





Vale ressaltar ainda que, ao contrário de outras cidades da região, onde é comum que vereadores ocupem cargos nas secretarias como parte de acordos políticos, Akira tem se distanciado dessa prática. Sua gestão não incluiu vereadores em cargos administrativos.

A reportagem tentou contato com o vereador Tico para obter sua versão sobre as declarações feitas pelo prefeito Akira, mas não obteve resposta até o momento. O texto será atualizado assim que o vereador se manifestar.