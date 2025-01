Taka convoca assembleia do Consórcio para terça-feira

O presidente interino do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e chefe do Executivo de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), convocou assembleia de prefeitos para a próxima terça-feira. A previsão é de que ocorra a eleição da nova presidência do colegiado. Na ocasião

Com o retorno do município comandado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos), o Consórcio passará a contar com seis das sete cidades do Grande ABC. A exceção fica por conta de São Caetano, que deixou o colegiado juntamente com São Bernardo, no início de 2023.

Na época, a cidade era comandada por José Auricchio Júnior (então no PSDB, atualmente no PSD) – que, assim como o então prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (à época no PSDB, atualmente sem partido), questionava o pouco retorno para os municípios, tendo em vista o alto valor despendido pelas prefeituras para manutenção da entidade regional.

Entretanto, o atual prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), já sinalizou retorno ao colegiado, mas condiciona a volta a mudanças na gestão.

NOVOS MEMBROS

Com a renovação no quadro de prefeitos do Grande ABC nas eleições do ano passado, o colegiado passa a contar com novos integrantes. Além de Taka Yamauchi, passam a integrar a entidade Akira Auriani (PSB), prefeito de Rio Grande da Serra; Marcelo Lima, de São Bernardo, e Gilvan Junior (PSDB), de Santo André.

Marcelo Oliveira (PT), prefeito de Mauá, e Guto Volpi (PL), chefe do Paço de Ribeirão Pires, foram reeleitos e conhecem bem a entidade. O petista chegou a comandar o Consórcio Intermunicipal. Tomou posse do cargo em fevereiro de 2023 e sua presidência marcou o retorno de Mauá ao comando da entidade após 22 anos.

Marcelo Oliveira sucedeu o então prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que conseguiu reunificar a entidade. Com novo modelo de gestão, Serra trouxe novamente as cidades de Diadema, São Caetano e Rio Grande da Serra ao Consórcio.