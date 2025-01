Após visita, Taka diz que situação da obra do CEU é caótica

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), afirmou que o cenário encontrado nas obras do CEU (Centro Educacional Unificado), vitrine da gestão de seu antecessor, José de Filippi Junior (PT), é alarmante. O emedebista adiantou que o projeto, que inicialmente foi chamado de Quarteirão da Educação, será reavaliado e que o governo está empenhado em corrigir a rota do empreendimento.

“Uma situação caótica e devastadora”, resumiu o prefeito, ressaltando que o projeto apresenta diversas falhas que comprometem não apenas a segurança, mas também a manutenção do espaço. “Estamos diante de uma construção com inúmeros erros, principalmente, na concepção do projeto que dificultarão em muito sua conservação e uso futuro. Isso é inaceitável”, complementou Taka.



As falhas também se estendem à falta de mobiliário, essencial para a utilização do espaço, conforme denunciou o secretário de Educação, Felipe Sartori Sigollo, que já anunciou uma força-tarefa para solucionar todas as pendências.



O prefeito destacou que a prioridade é restabelecer a credibilidade do projeto e o compromisso com a população que “nada tem a ver com os erros da gestão passada”. “Daremos continuidade à obra e vamos reavaliar todo o projeto, garantindo que o CEU Diadema seja, de fato, um centro educacional de excelência, que ofereça oportunidades e dignidade a todos os seus usuários”, afirmou Taka Yamauchi.

O prefeito visitou a construção do complexo de educação, construído no Jardim Promissão, na manhã de hoje e foi acompanhado pela vice-prefeita, Andréia Fontes e pelos secretários, de Obras, Melissa Duaik e de Educação, Felipe Sartori Sigollo.