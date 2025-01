Machismo é temática de espetáculo em Diadema

O Grupo Lunar de Teatro faz uma crítica ao machismo limitante na comédia musicada Escola de Mulheres – Uma Sátira ao Patriarcado, uma livre adaptação ao clássico escrito em 1662 pelo dramaturgo francês Molière (1672-1673). O espetáculo, dirigido e adaptado por Suzana Muniz com música e letra de Mau Machado, faz uma apresentação gratuita em Diadema, na Fábrica de Cultura, às 19h deste sábado (11).

A peça estreou em agosto de 2023 e já cumpriu duas temporadas na Capital paulista, além de ter sido apresentado em festivais.

O elenco traz Ana Clara Fischer, Angelina Miranda, Elvis Zemenoi, Mau Machado, Pamella Bravo, Suzana Muniz, Tom Freire e Vitor Ugo. O espetáculo ainda tem preparação vocal de Ana Clara Fisher, cenografia de Vitor Ugo, figurinos de Daíse Neves, máscaras de Rafael Mariposa e iluminação de Dida Genofre.

A montagem do Grupo Lunar altera a narrativa do texto original, escrito e encenado no século XVII, para as vozes femininas atuais, devolvendo à protagonista a escrita de seu próprio destino. Inês, assim como no texto original, é uma jovem inocente destinada a casar-se com Arnolfo, um velho burguês que a escolheu quando ela ainda era uma criança e a educou para ser uma esposa submissa e dependente. Entretanto, diferentemente da história original, nesta versão, quando a jovem chega na idade de se casar, um sonho a desperta para um caminho alternativo àquele arquitetado por seu suposto benfeitor.

A história é contada a partir da a fusão de referências da cultura europeia do século XVII e dos tipos clássicos da Commedia Dell’Arte com influências do folclore popular brasileiro e de tradições afro-brasileiras, como elementos carnavalescos e rituais de divindades, como a Pombagira, representando sensualidade e libertação feminina.

O espetáculo tem como base a linguagem de coro cênico, na qual o elenco permanece no palco durante a peça compondo imagens, jogando com a cena e tocando ao vivo. As canções da peça misturam influências renascentistas com raízes, composições e arranjos brasileiros, buscando a união entre o lírico e o popular. Cantadas e tocadas ao vivo, elas provocam uma reflexão além da sátira, tornando-se um elemento fundamental ao compor um alerta crítico sobre o patriarcado, fazendo a ponte da história com os tempos atuais.

HISTÓRIA

O Grupo Lunar de Teatro foi idealizado em 2018 por Suzana Muniz – atriz, diretora e produtora – e Mau Machado – ator e músico. Ambos fizeram trabalhos relevantes junto a diretores conceituados no cenário teatral paulistano.

Como parte de sua pesquisa cênica, a dupla ministrou cursos de corpo e voz na Oficina Cultural Oswald de Andrade (2018) e na SP Escola de Teatro (2020) e foi responsável pela preparação do coro da peça “Condomínio Visniec”, com direção de Clara Carvalho. Por este trabalho a dupla ganhou, em 2020, o 20º Prêmio Cenym de Teatro de Melhor Preparação Corporal.

Em 2021, foi lançada a peça audiovisual surrealista O Homem do Besouro, com elenco provenientes de oficinas ministradas pela dupla e a participação especial de Mariana Muniz como a voz da narradora. A dupla também desenvolveu, em 2020, dois projetos musicais online com músicas autorais de Mau Machado e direção de roteiro de Suzana Muniz: Senhores do Tempo para os miniconcertos virtuais do #coraluspemcasa e “Enquanto a Minha Sombra Valsar”, ambos disponíveis no Youtube do Grupo Lunar de Teatro.

No início de 2022 o Grupo Lunar de Teatro ganhou o edital de chamamento para residência artística no Teatro de Incêndio, onde desenvolveu uma pesquisa de coro cômico sobre a dramaturgia de Molière que resultou no espetáculo Escola de Mulheres – Uma Sátira ao Patriarcado e em sua versão pocket, Opereta Lunar, de música e poesia, apresentada no Festival Jornadas – Novo Anhangabaú em janeiro de 2023.