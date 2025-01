Abel dá oportunidade para promessas da base em treino da pré-temporada do Palmeiras

A manhã desta sexta-feira foi de trabalho na Academia de Futebol do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira deu sequência à pré-temporada e contou com a presença de cinco atletas da base que foram promovidos ao grupo principal: os meias Allan, Figueiredo e Thalys, o zagueiro Benedetti e o atacante Luighi.

Integrados ao elenco profissional neste início de ano, eles participaram de todo o treinamento. A comissão técnica palmeirense dividiu o grupo em três times e organizou exercícios simultâneos: ataque contra defesa com obrigações táticas e ainda uma movimentação que incluiu triangulações, ultrapassagens, cruzamentos e finalizações.

Pelo planejamento, os garotos continuarão trabalhando com o time principal visando o início do Paulistão. Eles disputaram as primeiras rodadas da Copa São Paulo de Juniores com o objetivo de ganhar ritmo de jogo e aprimorar o condicionamento físico visando jogar em alto nível na pré-temporada.

Uma das promessas dessa nova safra, Allan festejou o fato de estar trabalhando sob os olhares de Abel Ferreira. "Hoje poder estar vivendo esse dia a dia nos profissionais é muito importante para mim", afirmou o meia.

O Palmeiras faz a sua estreia na competição na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, diante da Portuguesa, às 21h35. O clube alviverde integra o Grupo D nesta primeira fase ao lado da Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.