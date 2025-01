Cuidados garantem diversão segura para crianças em praias e piscinas

As férias de verão são o momento perfeito para relaxar e aproveitar o calor, especialmente em praias e piscinas. No entanto, a diversão pode se transformar em preocupação caso não sejam tomados os cuidados necessários, principalmente com as crianças. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a supervisão constante e medidas preventivas são essenciais para evitar acidentes e problemas de saúde típicos da estação.

A Dra. Bruna Giacomelli, médica pediatra, ressalta que a segurança na água deve ser prioridade. “Nunca deixe as crianças sem supervisão de um adulto. Boias infláveis podem passar uma falsa sensação de segurança, pois podem furar ou virar facilmente”, alerta. Além disso, ela destaca a importância de educar os pequenos sobre segurança na água e, sempre que possível, incentivá-los a aprender a nadar.

A exposição ao sol é outro ponto que exige atenção. A médica orienta que o filtro solar deve ser usado sempre, mesmo em dias nublados, com fator de proteção 50 ou superior. “É fundamental reaplicar o protetor a cada duas horas e após sair da água. Bonés ou chapéus de aba larga também ajudam a proteger o rosto”, recomenda. Evitar o horário entre 10h e 16h e priorizar áreas sombreadas são outras práticas indispensáveis.

A hidratação, muitas vezes negligenciada, precisa ser reforçada. “Água pura é insubstituível e deve estar sempre disponível. Ofereça em intervalos regulares e complemente com sucos naturais, água de coco e alimentos leves, como frutas”, explica a pediatra. Ela ainda ressalta que bebidas industrializadas, ricas em açúcar, não são recomendadas para crianças. “A quantidade de água varia com a idade, mas os pais devem observar sinais de desidratação, como boca seca, choro sem lágrimas e urina concentrada”, completa.

A higiene também é crucial para prevenir infecções e doenças de pele. Na praia, a areia pode conter fezes de animais, facilitando a transmissão de parasitas, como a larva migrans. “É importante observar a qualidade do ambiente e lavar o corpo após o contato com água do mar ou da piscina”, orienta a especialista. No caso das piscinas, a verificação do tratamento da água é essencial.

Sinais de desidratação e insolação devem ser tratados com seriedade. “Além de boca seca e cansaço extremo, fique atento a sintomas como vômitos frequentes, vermelhidão na pele e temperatura corporal elevada. Em casos mais graves, procure atendimento médico imediato”, reforça a médica.

Com planejamento e atenção aos detalhes, é possível transformar as férias em um período seguro e cheio de boas memórias. Para a especialista, o segredo está no equilíbrio entre a diversão e o cuidado: “Quanto maior o preparo, menor o risco. As férias devem ser um momento de alegria e segurança para todos”.