Ex-colegas de elenco, Deborah Secco e Juliana Paiva comentam participação de Vitória Strada no BBB25

Amigas de longa data, Deborah Secco e Juliana Paiva usaram as redes sociais para comentar a participação de Vitória Strada no BBB25. A atriz foi anunciada na tarde da última quinta-feira, dia 9, durante a programação da TV Globo.

As artistas contracenaram juntas como personagens principais na novela Salve-se Quem Puder de 2020 e cultivam essa amizade até hoje. Usando o X, antigo Twitter, Deborah demostrou sua surpresa com a notícia e ainda brincou com a personagem de Vitória na novela.

Então quer dizer que a Kyra fez reserva no BBB25? Não estarei no mesmo andar dessa vez, mas vou amar ver esse camarote linda 24h por dia... Que essa experiência seja incrível para você Vitória Strada!! Boa sorte, pantera, escreveu a atriz demonstrando apoio à nova participante do BBB25.

Juliana também fez uma publicação no X mencionando a personagem Kyra.

Jesus! A loka da Vitória entra no BBB!!! E eu achando que não ia me envolver com o programa esse ano? Arrasa Kyra!!, compartilhou a atriz.

Vale lembrar que o reality show começa na próxima segunda-feira, dia 13.