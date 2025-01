Árvore de grande porte cai na Consolação, atinge carro e bloqueia ruas nos Jardins

Uma árvore de grande porte caiu nesta quinta-feira, 9, na altura do número 2.847 da Rua da Consolação, na esquina com a Alameda Itu, nos Jardins, em São Paulo. O acidente atingiu um carro, danificou a fiação elétrica de postes e acabou bloqueando as duas vias.

Segundo a Defesa Civil, não há registro de feridos graves. O órgão informou que equipes da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na capital, foi deslocada para atender a ocorrência. Técnicos da Prefeitura também foram mobilizados para remover a vegetação das ruas.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Paulo informou que a Subprefeitura Pinheiros foi ao local do incidente e espera o desligamento da rede de energia para iniciar a remoção dos troncos e galhos da via.

Trabalhadores e comerciantes dos entornos relatam que uma parte da mesma árvore já tinha cedido na última sexta-feira, 3. Eles contam que alertaram os técnicos da administração municipal para a necessidade da remoção do que havia restado da vegetação remanescente, mas afirmam que os profissionais da gestão Ricardo Nunes (MDB) não retornaram ao endereço para realizar o serviço.

"A gente falou para a Prefeitura derrubar a árvore toda, e não derrubou. Tiraram só a 'gaia'. Falaram que tinha que esperar mais. A gente até ia fazer um abaixo-assinado para mandar para vir cortar", disse João Paulo Santos Silva, funcionário de um restaurante que funciona na esquina de onde a árvore cedeu.

Pelas imagens, é possível ver que a árvore racha próximo das raízes. Os troncos tombam e caem sobre as duas vias. Parte da estrutura chega a danificar os fios de poste e a encostar nas janelas dos prédios que ficam na via.

Segundo dados da SP 156, cerca de 32,1 mil solicitações para avaliação de calçadas e praças, poda e remoção de árvores foram feitas no primeiro trimestre do ano passado.

Dilson Marques, proprietário de uma construtora, estava no carro que acabou sendo destruído e diz que, escapou do acidente por pouco. Ele estacionou o veículo e saiu para comprar uma marmita no restaurante. Segundos depois, diz, ouviu o barulho da queda e encontrou o automóvel destruído pelos troncos da árvore.

"É o carro da minha empresa. Pior que não tem seguro. E agora tem que acionar a CET (Companhia de Engenharia de Trafego) ou a polícia para saber o que vou fazer", disse o empresário. "A árvore caiu, estourou tudo, deu perda total no meu carro. É uma pena, é a minha ferramenta de trabalho", lamentou.

Marques diz que pretende fazer um boletim de ocorrência sobre o caso. "Ainda bem que não matou ninguém. Imagine se tivesse matado. Ia ficar como a situação?", questionou.