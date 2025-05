Dez quilos de cocaína, 32 de skunk, 45 de haxixe, assédio no voo, 13 presos. Aqui é Guarulhos

A Polícia Federal apreendeu 10 quilos de cocaína, 32 de skunk e 45 de haxixe e prendeu 13 suspeitos por tráfico internacional que pretendiam usar o maior aeroporto do País como rota para o comércio de drogas no fim de semana esticado pelo feriado do 1º de Maio.

Em ações realizadas entre os dias 30 de abril e 5 de maio, os agentes federais tiveram trabalho redobrado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Onze foram presos por tráfico e dois foram capturados durante procedimentos migratórios devido a mandados de prisão em aberto.

Os suspeitos adotaram expedientes diversos para ocultação da cocaína - em cápsulas ingeridas, fixada nas pernas e dentro de embalagens de tecidos.

Cinco brasileiros e um alemão foram presos após ingerirem cápsulas de cocaína. Eles iriam viajar separadamente para a França e Portugal. Devido ao risco de morte, todos foram levados ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanecem sob custódia da Polícia Penal do Estado de São Paulo até expelirem todas as cápsulas e receberem alta médica.

A PF verificou que o alemão já havia realizado mais de 90 entradas e saídas do Brasil.

Um passageiro americano, que desembarcou de voo de Dubai, foi flagrado com 32 quilos de skunk.

Um passageiro brasileiro, que chegou de Atlanta (EUA), transportava 45 quilos de haxixe.

Além das prisões relacionadas ao tráfico, a PF registrou um caso de possível assédio sexual durante um voo doméstico. Um homem foi conduzido à delegacia após ser acusado por uma passageira.

Todos os presos serão levados à Justiça, informou a Comunicação Social da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.