Confirmada no BBB25, Vitória Strada vive romance com ator da Globo

Primeira camarote na área! Vitória Strada foi confirmada com o amigo Mateus para entrar no BBB25. A atriz já fez diversas novelas da Globo e vem chamando bastante atenção na internet pela sua relação discreta com ator da emissora, Daniel Rocha.

A artista de 28 anos de idade, já é conhecida por protagonizar a novela Tempo de Amar como a personagem Maria Vitória Correia Guedes, em 2017. Além disso, ela fez parte dos elencos de Espelho da Vida, de 2018, Salve-se Quem Puder, de 2020, Um Lugar Ao Sol, de 2021, e Fuzuê, de 2024.

Em 2022, Vitória participou de A Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, em que ganhou a competição ao lado do dançarino Wagner Santos.

Já sobre sua vida pessoal, a atriz iniciou um relacionamento em 2019 com Marcela Rica, assumindo também ser bissexual. As duas ficaram noivas no ano novo de 2020 para 2021, porém não levaram para frente, terminando o noivado em julho de 2023. Hoje em dia, as duas continuam amigas mesmo depois do fim do relacionamento.

Inclusive a artista já está em outra. Vitória está vivendo um romance discreto com Daniel Rocha. O namoro foi revelado pelo ator no início de outubro de 2024. O casal passou o Réveillon de 2024 para 2025 juntos. Tanto que, para homenagear a amada, o artista apareceu em diversas fotos com um colar com um pingente de V.