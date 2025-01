Em tratamento contra câncer, Preta Gil surge em pé no quarto do hospital

Na última terça-feira (8), Preta Gil deu novos sinais de melhora após o procedimento. Nos Stories de Gominho, seu amigo pessoal, ela apareceu em pé enquanto olhava São Paulo pela janela do hospital.

Na legenda, o influenciador escreveu: "Dia a dia nós aqui."

Já em suas próprias redes, Preta compartilhou uma reflexão no dia 9 de janeiro que dizia: "Você é a soma de todas as escolhas corajosas e da fé que nunca te abandonou, mesmo nos dias mais desafiadores. Suas conquistas, mesmo que pequenas, sã a prova de que vale a pena acreditar em si mesmo. Você tem superado coisas que um dia achou que não conseguiria."

Gil foi diagnosticada com câncer em 2023 e, após passar um ano inteiro fazendo procedimentos e quimioterapia, conseguiu entrar em remissão. Infelizmente, em agosto de 2024, ela revelou que o câncer havia voltado em quatro lugares diferentes. Com isso, ela iniciou uma nova fase do tratamento, que contou com uma cirurgia de 21 horas para retirada de tumores.