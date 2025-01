Avião de pequeno porte cai em Ubatuba

Na manhã desta quinta-feira (9), um acidente envolvendo um avião de pequeno porte foi registrado no bairro Itaguá, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A ocorrência foi comunicada às 10h09, e o Corpo de Bombeiros deslocou quatro viaturas para atender a situação.

Cinco vítimas foram resgatadas com vida pelas equipes, sendo três adultos e duas crianças incluindo o piloto que estava preso entre as ferragens. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde. Equipes dos bombeiros permanecem no local em plena operação. Mais detalhes sobre a ocorrência serão divulgados à medida que as apurações forem realizadas.

A Rua Guarani, onde o incidente ocorreu, segue parcialmente interditada enquanto os trabalhos de resgate e investigação prosseguem. Autoridades pedem que a população evite a área para não dificultar os esforços das equipes de emergência.

Investigação

A Defesa Civil de São Paulo confirmou o acidente e informou que as causas ainda estão sendo investigadas. O local permanece isolado, e as autoridades orientam a população a evitar a área para facilitar os trabalhos das equipes de emergência.



Além disso, investigadores do SERIPA IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional do CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), localizado em São Paulo, foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-GFS.



Segundo o órgão, na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.



Mais detalhes sobre o acidente serão divulgados assim que novas informações forem confirmadas pelas autoridades.

*Matéria atualizada às 11h28