Guarani negocia o volante Matheus Bueno com o Shimizu S-Pulse, do Japão

O Guarani acertou, nesta quarta-feira, a venda do volante Matheus Bueno, de 26 anos, para o Shimizu S-Pulse, atual campeão da segunda divisão japonesa. O jogador, que tinha contrato até junho, se transferiu em definitivo para o futebol asiático.

A mudança foi anunciada pelo próprio clube japonês, que em nota oficial destacou as qualidades de Matheus Bueno e expressou entusiasmo com a sua chegada. "Possui excelente senso ofensivo e consegue jogar com tranquilidade mesmo sob pressão do adversário. Seus passes longos e curtos de pé direito podem mudar muitas situações, e sua força defensiva fará dele um jogador indispensável para a equipe. Embora a chegada tenha atrasado devido à emissão do visto, ajudaremos o atleta a se adaptar ao time e ao futebol japonês o mais rápido possível", afirmou o Shimizu S-Pulse, pedindo apoio da torcida para o novo reforço.

Mesmo com o interesse do Cuiabá, Bueno optou por seguir para sua segunda experiência internacional. Revelado pelo Coritiba em 2019, o volante já havia atuado no Gil Vicente, de Portugal, em 2022. Pelo Guarani, foram duas temporadas, somando 77 partidas, três gols e três assistências.

Matheus Bueno deixa o Guarani após um momento simbólico com o clube. Em sua despedida, o volante eternizou na pele o gol decisivo que marcou no dérbi 208 contra a Ponte Preta. O gol garantiu a vitória por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, quebrando um tabu de 15 anos sem triunfos do time no clássico fora de casa.

Esta é a segunda negociação recente do Guarani com o futebol japonês. Além de Matheus Bueno, o atacante João Victor também foi transferido para o país asiático nesta temporada, evidenciando a abertura de novas oportunidades de mercado para o clube campineiro.