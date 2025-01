De olho na A-3, Cachorrão empata com Ituano em jogo-treino

Em preparação para o Campeonato Paulista da Série A-3, o EC São Bernardo realizou mais um jogo-treino na manhã de ontem. Na ocasião, o Cachorrão enfrentou e empatou por 1 a 1 com o Ituano, jogando no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, interior do Estado.

A partida foi disputada em quatro tempos de 30 minutos, e o compromisso serviu para mais testes e observações do técnico Marcos Bazílio. Quem pode ter ganhado moral com o professor depois da atuação é o atacante Kauan Cristian, autor do gol do Cachorrão, depois de cobrança de pênalti, sofrida pelo mesmo.

Este foi o quarto amistoso da equipe visando a disputa da terceira prateleira estadual. O clube ainda tem mais um amistoso marcado para esta semana, vai enfrentar o Palmeiras, no CT da Barra Funda, na Capital, no sábado (11).

Já em jogos oficiais, o São Bernardo tem sua estreia marcada na A-3 para o próximo dia 18, quando encara o Rio Branco, jogando fora de casa.