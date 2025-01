Vendas de motos no Brasil têm alta de 18,6% em 2024, mostra Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 18,6% no ano passado, refletindo a expansão do crédito, do emprego e da renda, além da demanda vinda do crescimento dos serviços de entrega (delivery). A busca dos consumidores por veículos mais baratos e econômicos em combustível também continuam impulsionando o segmento.

No total, 1,88 milhão de motos foram vendidas em 2024, segundo balanço da Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

Em dezembro, as vendas, de 151,9 mil motos, subiram 14,4% ante o mesmo mês de 2023.

Na comparação com novembro, a alta foi de 3,3%. O resultado de 2024 superou a previsão inicial da Fenabrave, que iniciou o ano passado projetando crescimento de 16% nas entregas de motocicletas.