Meghan Markle lamenta morte do cachorro de estimação: Chorei lágrimas demais para contar

Na noite da última terça-feira, dia 7, Meghan Markle lamentou a morte de seu cachorro de estimação, o beagle Guy. A esposa do Príncipe Harry compartilhou nas redes sociais um emocionante vídeo repleto de momentos do pet com a família e se despediu do amiguinho de quatro patas.

Na legenda, a duquesa de Sussex deixa uma carta, em que começa falando amor que tinha pelo cachorro, que adotou de um abrigo em 2015:

Em memória de Guy. Em 2015, adotei um beagle de um abrigo de cães no Canadá. Ele estava em um abrigo de matança em Kentucky e tinha poucos dias de vida. Eu o peguei... e me apaixonei. Eles se referiam a ele como o pequeno rapaz porque ele era muito pequeno e frágil, então eu o chamei de Guy [palavra em inglês que significa rapaz]. E ele era o melhor rapaz que qualquer garota poderia ter pedido. Se você me seguia no Instagram antigamente, você o via muito - e no The Tig também. Ele estava comigo em Suits, quando fiquei noiva (e depois me casei), quando me tornei mãe... ele estava comigo em tudo: no silêncio, no caos, na calma, no conforto.

Em seguida, relembrou os problemas de saúde enfrentados pelo cachorro, que sofreu um acidente na época em que ela estava se preparando para se mudar ao Reino Unido e veterinários informaram que ele nunca mais conseguiria andar.

Ele sofreu um acidente terrível pouco antes de eu me mudar para o Reino Unido, o que o fez passar por cirurgias por vários meses e não conseguir sair da clínica. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria, mas o Dr. Noel Fitzpatrick disse que ele conseguiria. Harry e eu dirigíamos tarde da noite, depois do expediente, para ver Guy enquanto ele se recuperava em Surrey por meses a fio. Sempre serei grata a Noel e sua equipe, à equipe do Queen West Animal Hospital em Toronto, nossos veterinários agora e meus amigos e comunidade: Obrigada por amá-lo tanto.

Meghan ainda fala sobre a dor de ter perdido Guy e desabafa:

Como muitos de vocês agora verão Guy nesta nova série, espero que entendam por que estou tão devastada por sua perda. Acho que você também pode se apaixonar um pouco. Chorei lágrimas demais para contar - o tipo de lágrimas que fazem você entrar no chuveiro com a esperança absurda de que a água corrente em seu rosto de alguma forma faça com que você não as sinta, ou finja que elas não estão lá. Mas elas estão. E isso também está tudo bem.

A duquesa finaliza escrevendo:

Obrigada por tantos anos de amor incondicional, meu doce Guy. Você preencheu minha vida de maneiras que você nunca saberá.