EC São Bernardo celebra recorde em vendas de atletas em 2024

Em processo de reconstrução desde 2022, quando se tornou uma SAF (Sociedade Anônima de Futebol), o EC São Bernardo celebra um 2024 com recorde na comercialização de jogadores. Ao longo da temporada, foram negociados quatro atletas. Entre eles estão os atacantes Kauan Cristtyan, 18 anos, e Gustavo Santana, 19, crias da base do Cachorrão, que agora integram o time sub-20 do Cuiabá na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Alvinegro também negociou o zagueiro Clayton Sampaio, 24, com o AVS, de Portugal, onde teve destaque e, em agosto, despertou o interesse do Inter-RS, agremiação que defende atualmente.

A última das vendas do EC São Bernardo foi a do volante Djalma Evaristo, 24, anunciado no início deste ano pelo Gimpo, da Coreia do Sul.

Os valores envolvidos nas negociações são mantidos em sigilo por acordos contratuais, mas o CEO da equipe, Anderson Franciscon, exalta a importância da marca. “É fundamental se consolidar como um clube formador e vendedor. Isso mostra que temos um norte a seguir enquanto gestão e também reflete no interesse dos atletas em vestir a nossa camisa”, diz. Com o lucro das vendas, o Cachorrão pode investir na disputa do Paulista A-3, no qual bateu na trave nos dois últimos anos. A estreia será no próximo dia 18, fora de casa, contra o Rio Branco.