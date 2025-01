João Fonseca vence com mais um 'pneu', avança no quali em Melbourne e repete feito de Sinner

João Fonseca avançou no qualifying do Aberto da Austrália, na madrugada desta quarta-feira, com mais uma vitória arrasadora. Desta vez, a vítima foi Coleman Wong, de Hong Kong, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 53 minutos de confronto, em Melbourne. O triunfo fez o jovem tenista brasileiro igualar um feito de Jannik Sinner.

Fonseca alcançou a terceira e última rodada do quali, a fase preliminar do Aberto da Austrália. Ele só precisa de mais uma vitória para entrar pela primeira vez na carreira numa chave principal de um torneio de Grand Slam, os mais prestigiados do circuito profissional.

Seu próximo adversário será mais um argentino, Thiago Agustín Tirante - na estreia, ele havia eliminado Federico Agustín Gómez. Tirante, de 23 anos, é o atual 115º do mundo, mas já apareceu no 90º posto, no ano passado. Será o terceiro confronto entre os dois tenistas. O primeiro, em 2022, foi vencido pelo argentino. O brasileiro devolveu o resultado no ano passado, no Torneio de Santiago, no Chile.

O triunfo de Fonseca sobre Coleman Wong contou com mais um "pneu" - vencer um set sem ceder um game sequer ao adversário - na competição. O segundo "pneu" consecutivo fez o brasileiro entrar numa restrita lista em qualifyings de Grand Slams. Desde o ano 2000, apenas quatro tenistas alcançaram dois seguidos nesta fase e um deles foi o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, no quali do US Open de 2019.

Os outros dois a atingirem o feito foram o americano Frances Tiafoe, no Aberto da Austrália de 2017, e o argentino Guillermo Coria, em Roland Garros de 2000. Ambos também entraram no Top 10 do ranking anos depois.

Promessa do tênis mundial, Fonseca vive seu melhor momento desde a estreia entre os profissionais, na temporada passada. Ele vem de dois títulos consecutivos. Antes do Natal, foi campeão do Torneio Next Gen, que reuniu os oito melhores do mundo com até 20 anos de idade na Arábia Saudita - foi o primeiro sul-americano a levantar esse troféu. E, na primeira semana deste ano, ele foi campeão do Challenger de Camberra, na Austrália.

Com estes títulos em série e o resultado desta terça, Fonseca soma agora 12 vitórias consecutivas, se aproximando cada vez mais do almejado Top 100. O brasileiro subiu para o 113º, a melhor colocação da carreira, na última segunda-feira.

Nesta quarta, Fonseca atropelou o rival asiático no primeiro set, vencido em apenas 19 minutos. Wong elevou seu nível de jogo na segunda parcial. Mas voltou a perder seu saque. O brasileiro obteve cinco quebras ao longo da partida e não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento. Fonseca terminou a partida com 24 bolas vencedoras, contra 13 do tenista de Hong Kong. E cometeu 12 erros não forçados, diante de 11 do adversário.

MONTEIRO TAMBÉM AVANÇA

Tenista número dois do Brasil, Thiago Monteiro também se garantiu na última rodada do quali. Nesta quarta, ele superou o francês Valentin Royer, 203º do mundo, por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3. Na terceira rodada, o brasileiro, 106º do ranking, enfrentará o belga Kimmer Coppejans (361º), que derrotou o monegasco Valentin Vacherot por 6/4 e 7/6 (7/3).

Já Laura Pigossi se despediu do quali do Aberto da Austrália nesta madrugada. A medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, foi eliminada pela suíça Viktorija Golubic, uma das principais favoritas do quali, por duplo 6/2.

Com estes resultados, somente Fonseca e Monteiro seguem na briga para entrarem na chave principal do primeiro Grand Slam do ano. Eles tentam se juntar a Beatriz Haddad Maia e Thiago Wild, que entraram diretamente na chave por terem melhor ranking.