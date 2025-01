Hariany comemora aniversário do namorado, Matheus Vargas: Você é a pessoa que me faz sentir mais leve

O amor está no ar! Hariany usou suas redes sociais para celebrar mais um ano de vida do seu namorado, o cantor Matheus Vargas. No Instagram, a influenciadora postou dois cliques ao lado do amado e revelou o que fez com que ela se apaixonasse.

Amor da minha vida, quero muito te dizer que você é a coisa mais linda desse universo. Seu sorriso me conquistou, me apaixonei pelos seus olhinhos e eu juro que te vejo como um ursinho kkkk que eu amo ficar agarrada, escreveu.

No final ela se declarou e desejou um novo ciclo:

Você é a pessoa que me faz sentir mais leve. Obrigada por ser meu companheiro. Você tem meu coraçãozinho. Eu te amo muito! Feliz aniversário, feliz novo ciclo!

Vale pontuar que os dois completaram um ano de namoro no último mês de setembro e trocaram declarações nas redes sociais.