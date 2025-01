Bebê prematura que nasceu com 440 gramas recebe alta em São Bernardo

A manhã de hoje ficará marcada para sempre na memória dos pais Karine Cristina Rodrigues Ribeiro da Silva e Welington José da Silva, ambos com 41 anos. Na terça-feira (7), foi o dia em que a filha do casal, Liz Rodrigues da Silva, deixou finalmente o Hospital e Maternidade Santa Helena, em São Bernardo, após sete meses de internação.

A pequena nasceu com 26 semanas (6 meses) e apenas 420 gramas, ou seja, um caso de prematuridade extrema. A equipe médica da unidade hospitalar acredita que ela seja a menor bebê da história nascida na região na rede particular de saúde – a história da Liz foi publicada pelo Diário no dia 7 de dezembro.

A despedida do hospital – um recomeço da vida de Liz – foi marcada por forte emoção dos funcionários da maternidade e dos familiares. O tão aguardado momento da alta teve de tudo um pouco: corredor humano dos profissionais de saúde com balões, apresentação de coral com música escrita especialmente para a bebê, carta de agradecimento da equipe médica, discurso emocionado dos pais e choro de todas as partes.

“Nesse momento só consigo sentir felicidade e gratidão. É tanto amor que não consigo descrever em palavras. Agora é permanecer com os cuidados para que ela continue evoluindo. Hoje foi a primeira vez que ela viu a luz do Sol. Tem tantas coisas lindas para ela conhecer”, disse, emocionada, a mãe, Karine Cristina.

“Quem é pai e mãe sabe quando alguém cuida e ama o nosso filho. É algo maravilhoso. Nós vimos todo o carinho e amor que vocês tiveram com a Liz, e isso não tem preço. Se eu pudesse, daria o mundo para vocês”, falou, em meio ao choro, o pai, Welington José da Silva, durante a passagem pelo corredor humano.

A mãe ainda completou: “Ela não é apenas o meu, mas sim o nosso milagre. Obrigada por tudo que fizeram”, agradeceu Karine à equipe médica.

CONDIÇÃO DE SAÚDE

Desde os primeiros minutos de vida até o seu sétimo mês, recém completados no dia 2 de janeiro, a pequena Liz ficou sob os cuidados intensivos na Unidade de Terapia Neonatal da maternidade. Ela chegou a ficar entubada por quatro meses, somando diversos períodos, e realizou acompanhamento com equipe multidisciplinar composta por médico, enfermeiro, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, entre outros.

Agora, com 2,7 quilos e 49 centímetros, Liz irá continuar o tratamento em casa, ao lado da família. A bebê saiu do hospital com auxílio de ventilação mecânica por cilindro de oxigênio e com uma traqueostomia, procedimento cirúrgico que consiste em fazer uma abertura na traqueia para permitir que o paciente respire.

A alimentação será parte via oral e parte por sonda, e a família será acompanhada por uma equipe do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar) de Santo André, que irá fazer avaliações da pequena e fornecer insumos médicos, como cilindro de oxigênio, conforme explica a neonatologista do Hospital e Maternidade Santa Helena Élidi Ayache Scordamaglio, uma das médicas responsáveis pelo acompanhamento de Liz.

“Tudo isso é temporário. Gradualmente, ela irá superar tanto a traqueostomia quanto o uso da sonda e do oxigênio. Conforme ela for crescendo e se desenvolvendo, ela vai evoluindo clinicamente. Porém, nesse começo faremos um acompanhamento bem criterioso, com avaliação de diversos especialistas”, ressaltou a médica.

O desenvolvimento da bebê também será determinante para possíveis diagnósticos de sequelas comuns em prematuros, como déficit cognitivo e motor, por exemplo.

A neonatologista Élidi tentou resumir o porquê de toda equipe ficar tão envolvida com a história de Liz. “O caso dela foi um desafio muito grande. Nunca havia nascido um bebê com esse peso aqui, foi a primeira vez. Todos se envolveram e acreditaram até o fim, principalmente por conta do amor e da fé da Karine (mãe da bebê), que foram inabaláveis. Tivemos diversos momentos difíceis, muitos altos e baixos, e a Karine sempre esteve ao nosso lado, apoiando e acreditando no nosso trabalho.”