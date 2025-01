Experiente, Carlão é o novo goleiro do Sto.André na A-2 do Paulista

A poucos dias da estreia no Campeonato Paulista da Série A-2, o Santo André segue reforçando o elenco comandado por Gilson Kleina, e anunciou, no último domingo (5), a contratação do experiente goleiro Carlão.

O atleta, 39 anos, chega no Ramalhão após defender o Ferroviário-CE na disputa da Copa Fares Lopes em 2024, pelo qual foi titular em seis partidas, sofrendo apenas três gols. Ainda no ano passado, Carlão passou pelo Tocantinópolis na Série D do Brasileiro, e teve apenas duas oportunidades.

Revelado na base do Auto Esporte-PB, o goleiro soma passagens por outros clubes, como Treze-PB, Botafogo-PB, ASA-AL e Portuguesa-RJ.

Carlão é o terceiro goleiro anunciado pelo Ramalhão nesta pré-temporada. Porém, a posição era composta apenas por Reynaldo, após a repentina saída do goleiro e ídolo Zé Carlos, que agora defende as cores do Ypiranga-RS.

O jogador já se encontra em Santo André e participa das sessões de treinamento com o restante da equipe. Nas redes sociais, Carlão afirmou estar “motivado e preparado para esse novo desafio”.

O goleiro não deve ser a última novidade do elenco até a estreia no Estadual. De acordo com o clube, ao menos três novas contratações, que não tiveram os nomes revelados, serão anunciadas nos próximos dias.

Buscando o retorno para a elite do futebol paulista, o Santo André estreia no dia 15 deste mês, jogando no Interior do Estado, contra o Capivariano.