Divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez é finalizado

Parece que o capítulo Jennifer Lopez e Ben Affleck foi oficialmente finalizado. Segundo documentos, obtidos pela revista People, o processo de divórcio do ex-casal foi finalizado 20 semanas após a cantora entrar na Justiça pedindo a separação.

Vale lembrar que os dois se casaram em uma cerimônia luxuosa em 2022, reacendendo o romance que tiveram nos anos 2000. No entanto, com menos de dois anos de matrimônio, a dupla já virou alvo de boatos de separação, com direito a flagras de momentos tensos entre eles em público.

A cantora entrou com o pedido de divórcio, inclusive, em 20 de agosto, exatamente na mesma data em que, dois anos antes, eles disseram sim na frente de amigos e familiares em uma mansão na Georgia, nos Estados Unidos.

No processo de divórcio, Jennifer disse que os dois tinham diferenças irreconciliáveis. Na mesma época, uma fonte contou à People que a cantora fez de tudo para tentar salvar o casamento:

- Ela não queria o divórcio. Ela queria resolver as coisas. Eles se amam. Jennifer não é do tipo que simplesmente desiste.