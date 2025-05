Bailarinos de Lady Gaga comemoram show em Copacabana: 'Fez história'

O Gagacabana reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na praia do Rio de Janeiro neste sábado, 3. O show histórico de Lady Gaga ultrapassou o público de Madonna, que teve 1,6 milhão de pessoas no ano passado, e contou com a celebração dos dançarinos após a apresentação da "Mother Monster".

Mekhi Cuffee, um de seus dançarinos, compartilhou uma notícia em que de lia: "Lady Gaga faz história com grande show gratuito no Rio de Janeiro".

Já Yai Ariza, colombiano que também faz parte do time de dança da cantora, agradeceu em espanhol com diversas publicações que referenciavam o público histórico de Gaga. "E eu estive aqui", disse em um story.

Em outro, ele completou: "2 milhões de pessoas."

Michael Ramos também relatou a experiência: "É com isso que ouvir e ver 2,5 milhões de Little Monsters cantando Abracadabra com Lady Gaga se parece, na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, Brasil".

Segundo a prefeitura do Rio, o público estimado foi de 2,1 milhões. Entretanto, Lady Gaga disse no palco, ainda durante o show, que estava diante de "2,5 milhões" de pessoas, e o número foi replicado em veículos internacionais como a revista americana Variety.

"Obrigada Brasil! Mais de 2 milhões de Little Monsters no mesmo lugar e fazendo história", compartilhou Gab Robert, que é dançarino e coreógrafo.

A própria cantora também compartilhou uma foto da multidão, e agradeceu pela apresentação: "Nada poderia ter me preparado para o sentimento que tive durante o último show - absoluto orgulho e felicidade que senti enquanto cantava para as pessoas no Brasil. A vista da plateia durante minhas músicas de abertura foi vibrante e especial. Eu espero que saibam o quão grata estou de ter compartilhado esse momento histórico com vocês".

"Eu gostaria de poder compartilhar esse sentimento com o mundo todo - eu sei que não posso, mas posso dizer isso - se você se perder, poderá se encontrar de volta se acreditar em si mesmo e trabalhar duro. Obrigada Rio por esperar a minha volta. Obrigada aos Little Monsters de todo o mundo. Eu nunca esquecerei esse momento."