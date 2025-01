Shopping centers do Grande ABC anunciam mudança de comando

Dois shopping centers de Santo André iniciam o ano com troca no comando. Vanessa Nery assume a gerência-geral do Shopping ABC em 22 de janeiro. Ela estava à frente do Atrium Shopping e passará o bastão para Cristiano Fonseca. Os dos centros de compras integram a o Grupo AD, que tem 43 empreendimentos espalhados pelo País.

Vanessa vai substituir Odair Daroque, que estava há seis anos à frente do Shopping ABC e que agora vai se aposentar. Ela atua há mais de 30 anos no segmento, os últimos nove no Atrium. A executiva é formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing. Sua carreira foi marcada por posições de lideranças em empreendimentos como Boavista Shopping, Shopping Campo Limpo, Shopping Penha, Shopping Metrópole e Franca Shopping.

“Estou muito feliz por essa oportunidade e novos desafios na minha carreira. Trabalhar com shopping é apaixonante, mas exige uma visão ampla e adaptável. O mercado está em constante mudança e evolução e, por isso, é fundamental estar atento às novas tendências e necessidades do consumidor. Quero trabalhar muito no Shopping ABC essa colaboração entre todas as partes, entendendo o que está por trás da experiência do consumidor e novidades, como um todo, no dia a dia do empreendimento”, comentou.

O Shopping ABC tem 28 anos de atividade na região e, no fim do ano passado anunciou a mudança na sua fachada. O empreendimento possui 48 mil metros quadrados de área locável e 250 operações.

ATRIUM

Cristiano Fonseca, que assumirá o Atrium tem 12 anos de atuação no setor, Ele acumula experiência em empreendimentos de diferentes portes, características e etapas de desenvolvimento em diversas regiões do Brasil.

Sua carreira foi marcada por posições de liderança em empreendimentos como o Montes Claros Shopping, de Minas Gerais; Shopping Rio Verde e Jatahy Shopping, ambos em Goiás; Eco Valle Shopping, em São Paulo, e por último o Pátio Central Shopping, de Minas Gerais.. Sua trajetória no segmento se destaca pela criação de estratégias personalizadas e implementação de soluções alinhadas às demandas específicas de cada projeto.

Além disso, o novo gerente traz uma bagagem de mais de uma década no setor financeiro e sua última posição como gerente de contas. “Assumir o Atrium Shopping é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, um desafio enorme. Estamos falando de um dos principais shoppings do Grande ABC, que recebe mensalmente cerca de 580 mil visitantes. Quero ampliar cada vez mais a missão do empreendimento em oferecer as melhores opções de gastronomia, moda, entretenimento e serviços, tornando cada momento no Atrium único”, afirma Fonseca.

O Atrium fi inaugurado em 2013, possui 83 mil metros quadrados de área construída e se destaca por abrigar serviços como o Poupatempo, do governo de São Paulo, e o Poupatempo da Saúde, da Prefeitura de Santo André.