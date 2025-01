Gilvan leva filhos à estreia do Sto.André na Copinha

Em seu primeiro fim de semana como prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB) levou os filhos Pietro e Enzo ao Estádio Bruno José Daniel, onde puderam acompanhar, no sábado, a estreia do Ramalhão contra o Rio Branco-AC, em jogo que abriu o Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos – que, em meados do ano passado, assinaram contratos com o Santo André e se tornaram jogadores do clube – chegaram ao Brunão empolgados, apostando em goleada do time da casa. Deram sorte. O Ramalhão venceu o time acreano por 2 a 1 e somou seus primeiros três pontos na Copinha, em uma chave que também reúne Corinthians e outro time da região Norte do País, o Gazin Porto Velho-RO. Gilvan cumprimentou torcedores e ouviu o agradecimento de um dirigente do Estrelão, como é carinhosamente chamado o Rio Branco, pela acolhida na cidade. Para fechar o fim de semana ‘esportivo’, no dia seguinte, Gilvan e a primeira-dama, Jéssica Riberta, levaram Pietro e Enzo ao Parque Guaraciaba, onde os garotos puderam bater uma bolinha com o pai.

Bastidores

Posse

Um dos primeiros nomes anunciados no fim de novembro pelo então prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), para compor seu primeiro escalão, Jean Gorinchteyn (foto) será empossado hoje no comando da Secretaria da Saúde. Ex-titular estadual da Pasta no governo João Doria, Gorinchteyn assume a área depois de Marcelo Lima ter cumprido uma de suas principais promessas na Saúde: a ‘abertura das portas’ do Hospital de Urgência, que só recebia pacientes encaminhados por outras unidades.

Perda

Morreu no último sábado Catarina de Almeida Agazzi (1948-2025), mãe de Penha Fumagalli (PSD), ex-prefeita de Rio Grande da Serra. O sepultamento ocorreu no domingo, no cemitério da cidade. “Uma dor sem tamanho. Infelizmente minha mãe nos deixou, e essa dor jamais terá cura”, escreveu Penha, nas redes sociais. O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), também lamentou a perda.

Prorrogação

No último dia de sua passagem pela presidência da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSD) publicou no Diário Oficial Eletrônico do município três termos aditivos de prorrogação de contrato até o fim deste ano que somam R$ 6,176 milhões: a locação junto à Altbit Informática de tela interativa de 75 polegadas (R$ 70 mil); o aluguel também junto à Altbit de 235 computadores, entre desktops e portáteis (R$ 996,7 mil); e a locação junto à TB Serviços de 22 veículos com motorista, combustível e manutenção preventiva e corretiva (R$ 5,11 milhões).

Fundo Social

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), e a vice-prefeita Andreia Fontes (PL) visitaram ontem a sede do Fundo Social de Solidariedade, do qual a liberal é a nova presidente. Com recursos próprios, Andreia pintou e revitalizou o espaço – que, segundo ela, recebeu “abandonado” da gestão anterior. A liberal defende a ampliação da assistência oferecida atualmente a crianças e jovens na cidade.

Política em Cena

O prefeito reeleito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), será o convidado de amanhã do podcast Política em Cena. Durante o programa, que vai ao ar a partir das 19h nos canais de transmissão do Diário, o liberal – que foi reeleito em outubro com 46,7% dos votos válidos – será questionado pela jornalista Mariana Gutierrez sobre as novidades previstas para o segundo mandato. Em entrevista concedida no dia 1º de janeiro, Guto revelou que pretende renovar 60% de seu secretariado, com o objetivo de rejuvenescê-lo.