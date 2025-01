Bolsas de NY fecham sem direção única; S&P 500 e Nasdaq são impulsionados por techs e IA

As bolsas de Nova York sem direção única nesta segunda-feira, 6, impulsionadas pelo setor de tecnologia, após a Microsoft anunciar que investirá mais de US$ 80 bilhões em inteligência artificial (IA) em 2025. Entretanto, o Dow Jones se descolou dos pares e devolveu boa parte dos ganhos nesta tarde.

O índice S&P 500 fechou em alta de 0,55%, a 5.975,38 pontos, e o Nasdaq subiu 1,24%, a 19.864,98 pontos. Já o Dow Jones teve queda de 0,06%, a 42.706,56 pontos, pressionado pelas ações da P&G (-2,74%) e da Nike (-1,79%).

A euforia com tecnologias de inteligência artificial ditou boa parte do pregão em Wall Street, surfando no anúncio da Microsoft sobre investimentos em IA antes de perder fôlego no fim da tarde. Em relatório, o Bank of America (BofA) avalia que a robótica deve expandir oportunidades de IA, principalmente no caso da Nvidia, mas que os benefícios levarão tempo. "O desafio será fazer produtos confiáveis, baratos e penetrantes o suficiente para gerar modelos de negócios credíveis", aponta o banco americano.

Entre ações americanas de semicondutores, a Nvidia teve alta de 3,43% e Micron saltou 10,45%. Já a American Micro Devices (AMD), que divulgou hoje novos processadores Ryzen, avançou 3,33%. As big techs Meta (+4,23%), Microsoft (+1,06%), Apple (+0,67%) e Alphabet (+1,53%) também tiveram ganhos.

Destaque entre ações cripto, a MicroStrategy saltou 11,61%, depois de anunciar a compra de mais de US$ 101 milhões em bitcoins durante os dois últimos dias de negociações em 2024, segundo declaração para a Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).

Investidores também se posicionam para semana repleta de dados macroeconômicos dos EUA, com a divulgação do principal relatório de empregos dos EUA, o payroll, na sexta-feira. Hoje, dados americanos de indústria e de serviços vieram abaixo do esperado.