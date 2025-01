Neymar Jr. escreve em sua capinha de celular objetivo para vida e homenageia família

Novas metas! O craque brasileiro Neymar Jr. agitou a internet ao mostrar a capinha de seu celular. Por mais que seja algo simples, o atleta deixou as coisas um pouco mais interessantes ao escrever diversas coisas nela.

Nos Stories, o jogador de futebol mostrou que fez homenagens para os seus três filhos, Davi, Mavie e Helena, além de escrever o nome de sua namorada, Bruna Biancardi. Além disso, ele colocou alguns objetivos para serem seguidos, como focar na família, amigos, futebol e pôquer. Ele adicionou também palavras positivas como resiliência, trabalho e foco. Uma das coisas escritas que chamou bastante a atenção foi a Copa do Mundo escrita.

Atualmente, o brasileiro joga na Arábia Saudita pelo Al-Hilal. Também, no dia de Natal, Neymar e Bruna anunciaram que estão à espera de mais uma menininha, visto que já são pais de Mavie. Os dois surpreenderam os seguidores no Instagram ao publicarem detalhes do chá revelação da quarta filha do atleta:

Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos!SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA! Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando para completar ainda mais a nossa família :)