Netuno conquista segunda vitória na Copa São Paulo e encaminha vaga

Os garotos do Água Santa seguem em alta na Copinha e, nesta segunda-feira (6), encaminharam a classificação ao mata-mata, com a vitória por 3 a 1 contra o Tupã, time anfitrião do Grupo 9. Com o resultado, o Netuno assume a liderança isolada da chave, com seis pontos.

A primeira etapa não teve oportunidades claras para ambos os lados. O marcador foi aberto apenas aos 44 minutos, quando o atacante Jairkon, do Netuno, aproveitou o vacilo da defesa adversária e marcou seu segundo gol no torneio.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Tupã chegou a igualar o placar com um forte chute de Lucas Azevedo, mas o desempate do Água Santa chegou em poucos segundos, quando o camisa 10 Mandarino cobrou um escanteio certeiro na cabeça de Nicolas Viana, que mandou para o gol.

O restante da partida foi dominada pelo Netuno, e a equipe fechou o placar com Ryan Rodrigues, após aproveitar falha do goleiro adversário, que deixou as traves vazias.

O Água Santa encerrará sua participação na primeira fase da Copinha na próxima quinta-feira (9), contra o Brasiliense, às 13h, no Estádio Alonso Carvalho Braga.