Filhas de Demi Moore celebram prêmio da atriz no Globo de Ouro 2025: Tão merecido

A família de Demi Moore ficou em êxtase ao ver a atriz ganhar o primeiro Globo de Ouro de sua carreira. A protagonista de A Substância venceu a categoria de Melhor Atriz em Filme Musical ou de Comédia por sua performance no longa-metragem. Nas redes sociais, as filhas da artista com Bruce Willis vibraram com a vitória.

Nos Stories do Instagram, Scout, Tallullah e Rumer celebraram:

Estou tão além do orgulho, meu corpo inteiro está vibrando. Estou tão sobrecarregada de alegria, prêmio e gratidão!!, escreveu Scout.

Essa mulher é minha professora, minha guia, minha amiga. O mundo está te vendo como sua família vê e eu estou radiante de orgulho. Eu te amo, mãe. Você é a melhor professora. O choque genuíno me faz lacrimejar. Você é tão digna. Minha musa absoluta, minha rainha, a alegria que eu vejo em seu rosto acende milhares de lâmpadas, declarou Tallullah.

Que presente é presenciar você brilhar e ser reconhecida pelo trabalho incrível que fez nesse filme, mas na multidão de trabalhos incrivelmente deslumbrantes que você faz em toda a sua carreira, isso é apenas o começo, publicou Rumer.

Scout também publicou uma selfie em que surge ao lado das duas irmãs e o ator Glenn Powel segurando nas mãos a estatueta recebida pela mãe.

Reação da família

Para eternizar a alegria, Scout compartilhou um vídeo em que familiares e pessoas próximas estão reunidos na sala e começam a pular de emoção com a vitória na premiação. Todo mundo grita, festeja e se emociona com o momento em que ouvem o resultado.

Na legenda, escreveu:

Ela conseguiu.

Na sessão de comentários, as irmãs celebraram:

VAI MAMÃE VAI. Tão orgulhosa de você. Meu Deus, eu te amo tanto. Tão merecido, declarou Rumer.

Eu amo muito ela, não tenho palavras, disse Tallullah.Esta é uma grande vitória para TODOS, completou Scout.