Grande ABC tem 660 vagas de trabalho

Os serviços de recolocação das prefeituras do Grande ABC disponibilizam nesta semana 660 oportunidades de trabalho. As vagas são oferecidas por apenas três das sete cidades. Nas demais, as novas equipes dos prefeitos empossados no dia 1º não informaram a disponibilidade.

São Caetano, com 475 postos, é o município com maior número de oportunidades. Para ter acesso, os candidatos devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Lá é possível consultar as ofertas e também fazer o cadastro do currículo.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), administrado pela Prefeitura, está com 129 vagas. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência.

As vagas incluem cargos como controlador de acesso, atendente de fast food, auxiliar de limpeza e de manutenção, auxiliar de serviços gerais, galonerista, repositor de frios e auxiliar de logística. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Além disso, é possível cadastrar os dados para oportunidades futuras, caso não haja vagas compatíveis no momento.

Os candidatos devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em Ribeirão Pires são 56 vagas. O atendimento ocorre no Atende Fácil, na Avenida Capitão José Gallo, 55.