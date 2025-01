As férias chegaram! Para onde ir?

As férias escolares finalmente chegaram, e nada melhor do que começar um novo ano fazendo a coisa mais divertida do mundo: brincar! No Grande ABC há inúmeros lugares para receber a criançada nessa temporada em casa, onde se encontram playgrounds, espaços de contemplação à natureza, brinquedos, piscinas, livros, além de outros equipamentos de recreação. Confira abaixo algumas dicas de onde curtir as férias nas cidades da região.

SANTO ANDRÉ

O Sesc terá nos meses de janeiro e fevereiro o projeto Queremos Férias!, um convite para a famílias e crianças de todas as idades explorarem a criatividade, os movimentos e a imaginação. Começando pela atividade, Brinca, Bebê! que oferece experiências sensoriais com elementos naturais, indígenas e afro-brasileiros, como argila, pedras e sementes, criando momentos de interação únicos entre bebês e acompanhantes.

No Espaço de Brincar, crianças de 0 a 6 anos exploram um ambiente que estimula convivência e criatividade, conectando gerações por meio do brincar. Já a Cia. Amoras, com o Oríri, Ere – Brincadeiras Ancestrais, resgata culturas afrodiaspóricas em vivências que integram jogos, músicas, histórias e elementos percussivos, promovendo pertencimento e significado.

Outra proposta é a das Caixas de Curiosidades, na qual objetos misteriosos se tornam a porta de entrada para histórias e aventuras criativas, enquanto o Tudo é Circular: Vivência com Tapete Sensorial transforma texturas e formas em experiência coletiva inesquecível. E se o desejo é mergulhar na música, a Roda de Música e Brincadeiras Cantadas combina cantigas populares e movimentos corporais, reforçando o vínculo entre os participantes e as melodias que embalam gerações.

O Sesc Santo André está situado na Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar, e funciona de sexta à terça, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 19h.

SÃO BERNARDO

O município também reservas ótimas opções de diversão nas férias. Para os pequenos que procuram um programa diferente, na Rua Tasman, 301, no Jardim do Mar, fica localizado o parque de diversão Cidade da Criança. Conhecido por ser o primeiro parque temático do Brasil, tem 41 brinquedos, prometendo oferecer opções de diversão para todos os gostos.

O Parque Cidade da Criança também oferece passeios na Fazendinha Fala Bicho, que traz proposta ao ar livre e possibilita maior proximidade dos visitantes com os animais. Com passaportes a partir de R$ 50 , os interessados podem adquirir os ingressos pelo site cidadedacrianca.com.br. O parque de diversão funciona de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h.

Outra boa opção no município é a Prainha do Riacho Grande. Ótima alternativa para aproveitar as férias ao ar livre. Localizado na Avenida Amazonas, 243-377 – Rio Grande, o espaço possui atrações tanto para a criançada, quanto para papais e mamães, como playground, academias de ginástica ao ar livre, pesca, pontos de comércio de artesanatos, restaurantes, pedalinhos, wet-bike e outros passeios náuticos. A entrada é gratuita.

RIBEIRÃO PIRES

Às margens da Represa Billings, o Parque Oriental é um dos principais pontos turísticos da cidade. Situado na Rua Major Cardim,3100, Estância Noblesse, a área verde é o destino ideal para fazer piqueniques, além de ter playground, o Museu Histórico Municipal de Ribeirão Pires e várias obras artísticas espalhadas por todo o espaço de visitação. Com entrada gratuita, o parque funciona de terça a domingo, das 8h às 17h.

SÃO CAETANO

Um lugar onde você encontra playground com área de areia, quadras de vôlei, lago e pista de caminhada, o Parque do Povo fica na Estrada das Lágrimas, número 320. Recebendo visitantes todos os dias, das 6h às 18h, o espaço é ótimo para programa tranquilo.

Agora é só preparar a mochila, passar o protetor solar e aproveitar os melhores destinos do Grande ABC para brincar com a família e amigos.