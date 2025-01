Fora dos trilhos

A recente confirmação das mudanças na operação da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) evidencia falha importante no processo de comunicação e planejamento entre o Estado, gestor da companhia e o Grande ABC. O encerramento do Serviço 710, que atualmente oferece uma conexão direta entre as linhas 10 e 7 sem necessidade de baldeações, representa um impacto significativo no cotidiano de milhares de passageiros. No entanto, a decisão foi tomada sem o devido diálogo com os municípios envolvidos, ignorando a importância de um debate aprofundado sobre as consequências da medida para a população usuária do sistema ferroviário.

Mudar a dinâmica do transporte público de uma região com alta densidade populacional e forte interdependência com a Capital requer planejamento detalhado e consulta ampla. A economia e a mobilidade do Grande ABC estão intrinsecamente ligadas à malha ferroviária. A descontinuidade do Serviço 710, ao impor mais baldeações e possivelmente ampliar o tempo de deslocamento, pode desencorajar o uso do transporte público, além de prejudicar a rotina de trabalhadores e estudantes. Essa decisão deveria ter sido precedida por audiências públicas e consultas com representantes locais, permitindo à população expor suas preocupações e contribuir para soluções alternativas.

A ausência de discussão ampla também enfraquece a confiança entre os cidadãos e as autoridades responsáveis pelo transporte público. Medidas que alteram significativamente a prestação de serviços essenciais deveriam ser construídas de forma participativa, com transparência sobre os impactos previstos e as razões por trás das mudanças. Em vez disso, a região se viu confrontada com uma decisão unilateral, que, além de aumentar a complexidade dos trajetos diários, levanta dúvidas sobre a qualidade dos serviços futuros. Uma gestão responsável e comprometida deve priorizar o diálogo como ferramenta para garantir soluções que realmente atendam às necessidades da população.