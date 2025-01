Opositor venezuelano se reúne com Milei e segue para os EUA

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia se reuniu no sábado, 4, com os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Uruguai, Luis Lacalle Pou. Os encontros marcaram as primeiras visitas do opositor a aliados em busca de apoio antes da posse do ditador Nicolás Maduro, no dia 10.

González Urrutia estava exilado na Espanha e retornou à América Latina para uma série de encontros com líderes da região.

O opositor, que se considera o verdadeiro vencedor das eleições, promete viajar para a Venezuela no dia da posse mesmo sob o risco de ser preso.

Na Casa Rosada, sede do governo argentino, o opositor foi recebido por Javier Milei e pelo chanceler argentino, Gerardo Werthein, que demonstraram apoio a ele. "Estamos fazendo o que a causa da liberdade requer. Nem mais nem menos", disse Milei.

Logo depois do encontro com Milei, González Urrutia seguiu para Montevidéu, onde se encontrou com Luis Lacalle Pou.

Nos dois encontros, ele mostrou as cópias dos registros de votação que atestam a sua vitória nas eleições presidenciais do ano passado.

As reuniões abordaram a crise política da Venezuela, o impacto para região e "os dias que virão", conforme anunciou o próprio González Urrutia nas redes sociais.

Em Buenos Aires, o opositor também tratou da situação dos presos políticos e dos aliados que estão abrigados na embaixada argentina em Caracas, sob cerco constante dos militares chavistas.

Tanto na Argentina quanto no Uruguai, González Urrutia foi recebido por apoiadores venezuelanos, convocados nas redes sociais pela líder opositora María Corina Machado.

Encontro com Biden

Após os encontros, González Urrutia seguiu para os Estados Unidos, que o reconhecem como vencedor das eleições venezuelanas.

Embora tenha dito que a agenda nos EUA ainda está em definição, ele anunciou um encontro previsto com o presidente Joe Biden e com líderes políticos americanos.

A viagem do opositor pela região também inclui o Panamá, na quarta, e a República Dominicana, na quinta.

Até o momento, não há previsão de passagem pelo Brasil. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.