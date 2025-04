Brasil volta a exigir visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália

A partir desta quinta-feira (10), cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália voltam a precisar de visto para entrar no Brasil. A decisão, anunciada ainda em 2023, entra agora em vigor e tem como base o princípio da reciprocidade, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Como esses países exigem visto de brasileiros, o Brasil optou por aplicar a mesma exigência.



O processo será totalmente digital: o visto eletrônico pode ser solicitado por meio da plataforma, com custo de US$ 80,90 (cerca de R$ 479). A permanência permitida é de até 90 dias, e o MRE orienta que os pedidos sejam feitos com antecedência para evitar atrasos em viagens.



Apesar da exigência entrar em vigor agora, o Senado aprovou um projeto de lei que tenta suspender a cobrança. O texto, porém, ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. Enquanto isso, a exigência de visto permanece válida.



Em 2024, mais de 870 mil turistas dos três países desembarcaram no Brasil, sendo os norte-americanos os mais numerosos. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o governo segue negociando acordos para tentar garantir isenções mútuas.



Vale lembrar que o Japão, inicialmente incluído na lista, teve o visto dispensado após acordo bilateral firmado em 2023, com validade de três anos.