Tarifa de ônibus aquático de Ilhabela sobe de R$ 5 para R$ 50

A prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, aumentou de R$ 5 para R$ 50 o valor da tarifa do ônibus aquático, que começou a operar em maio do ano passado. Segundo a gestão Toninho Colucci (PL), o reajuste de 900%, válido desde o dia 1º de janeiro, se deve aos "custos operacionais crescentes" e à necessidade de "garantir a continuidade dos serviços de transporte com eficiência e qualidade".

Para os usuários do Bilhete Eletrônico Recarregável, disponível para moradores de Ilhabela, o valor é de R$ 2,10, tarifa congelada desde 2019. Aos domingos e feriados, essa tarifa é de R$ 1. A cidade é um dos destinos turísticos mais procurados pelos paulistas no verão.

O projeto do aquabus foi desenvolvido em 2012, na primeira gestão do atual prefeito Colucci, mas a compra dos barcos só aconteceu em 2015, final da segunda gestão, pelo valor de R$ 4,5 milhões na época. Sem píeres adaptados para o embarque dos passageiros, as embarcações não haviam entrado em operação.