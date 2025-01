Em casa, Ramalhinho estreia na Copinha 2025

A sede de Santo André para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 foi inaugurada em cerimônia ontem, com a presença de representantes, jogadores e comissão técnica dos quatro clubes que formam o Grupo 27. O Ramalhinho realiza sua estreia na competição na noite de hoje, a partir das 19h15, jogando em casa, diante do Rio Branco-AC.

O Santo André vai atrás de seu segundo troféu da Copinha. A primeira conquista veio em 2003, após derrotar o Palmeiras nos pênaltis. Na edição do ano passado, o Ramalhinho jogou em Itaquaquecetuba, Interior de São Paulo, e acabou eliminado ainda na primeira fase da competição.

A cidade terá a atenção do País, já que o Corinthians, atual dono do troféu e maior campeão da história, com 11 títulos, também jogará suas partidas no Bruno Daniel. Os garotos do Timão também estreiam hoje, logo após o jogo dos anfitriões, às 21h30, contra o Porto Velho-RO.

EC SÃO BERNARDO

O Cachorrão, apesar de ser o responsável pela sede da Chave 23, optou por realizar os jogos fora do Grande ABC, em Mogi das Cruzes, e também realizou um evento de inauguração na manhã de ontem.

Porém, a equipe inicia sua trajetória no torneio apenas amanhã, contra o Zumbi-AL, às 14h45, em grupo que também é formado por Cruzeiro-PB e Flamengo-RJ.

Neste ano, o Cachorrão vive a expectativa de melhorar sua campanha. Em 2024, os garotos do São Bernardo passaram de fase em segundo lugar, atrás do Juventude-RS, mas pararam na segunda etapa, após sofrer goleada por 4 a 0 para o Santos.