Tite projeta ações de austeridade e cria grupo para controle de gastos

Tite Campanella (PL), prefeito de São Caetano, projeta uma série de vistorias em obras não entregues pelo seu antecessor, José Auricchio Júnior (PSD), para que sejam “concluídas o mais breve possível”, além de instituir Comissão de Controle de Gastos com o objetivo de criar políticas de austeridade. Os anúncios foram feitos após a primeira reunião de trabalho com o secretariado, na quinta-feira. Apesar de anunciar novos encontros com as equipes para os próximos dias, o liberal não deu detalhes dos programas a serem adotados.

“Fizemos uma reunião de alinhamento do governo e planejamento das primeiras ações, que incluem a continuidade dos programas e serviços essenciais ao morador, e políticas de austeridade para os próximos meses. Falamos também sobre a conclusão das obras que estão em andamento. Nos próximos dias realizaremos visitas técnicas nas obras para identificar o que precisa ser feito para que sejam concluídas o mais rápido possível”, declarou ao Diário o chefe do Executivo.

O Grupo Técnico de Emergências Climáticas também foi criado, segundo o liberal, para “planejar soluções e estratégias que visam salvar vidas e minimizar os impactos de fenômenos climáticos severos”. A reunião estava prevista para o início da próxima semana, mas foi antecipada para ontem e ocorreu na sede do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), no Bairro Barcelona.

César Oliva (PSD), vereador e líder de governo na Câmara, participou do encontro e destacou que o objetivo era o de “alinhar protocolos” de atendimento das ocorrências e “aperfeiçoá-los” a fim de mitigar danos, a exemplo do que ocorreu em março de 2019, quando a cidade registrou uma das piores enchentes de sua história. Imóveis foram invadidos pelas águas que atingiram mais de dois metros de altura. Ao menos três pessoas perderam a vida naquela ocasião.

Oliva, no entanto, disse que Tite garantiu não medir esforços para que a Defesa Civil, em parceria com outras secretarias, atue de forma coordenada na preservação da integridade dos moradores. Segundo o líder de governo, o prefeito afirmou “não economizar recursos com relação à estrutura da Defesa Civil, por entender que vidas não têm preço”.

“Estamos aprimorando estratégias e criando soluções. Ampliando este cuidado, teremos uma resposta mais assertiva na proteção e assistência à população”, garantiu Tite.

ENCONTRO

Na quinta-feira, Tite recebeu em seu gabinete no Palácio da Cerâmica o presidente da Câmara, Carlos Humberto Seraphim (PL), para reforçar a “harmonia entre a Casa (de Leis) e a Prefeitura”. O vereador e ex-prefeito entre 2021 e 2024 explicou que o encontro demonstra “alinhamento” com o governo de um prefeito “acessível e aberto ao diálogo”.