Fernanda Torres faz contagem regressiva para o Globo de Ouro 2025

A 82ª edição do Globo de Ouro está chegando cada vez mais perto e os brasileiros estão ansiosos para o momento em que os vencedores serão anunciados no próximo domingo, dia 5. Provando que também está contando os minutos, Fernanda Torres compartilhou nas redes sociais uma contagem regressiva para a premiação.

A atriz publicou nos Stories do Instagram um vídeo do Globo de Ouro e adicionou um relógio indicando quantos dias, horas e minutos faltam até o evento. Ela está concorrendo na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua performance em Ainda Estou Aqui.

Os nomes que disputam o prêmio com Fernanda são Pamela Anderson [The Last Showgirl] , Angelina Jolie [Maria], Nicole Kidman [Babygirl], Tilda Swinton [O quarto ao lado] e Kate Winslet [Lee]. O filme, dirigido por Walter Salles, ainda compete pelos troféus de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa.

A revista norte-americana Variety fez uma publicação com previsões de possíveis vencedores do Globo de Ouro 2025. O veículo indica Fernanda Torres como a favorita de sua categoria, mas indica que, embora os eleitores indiquem um forte apoio a ela, Nicole Kidman e Angelina Jolie estão firmemente na conversa.