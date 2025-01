Idoso é encontrado morto, amarrado e amordaçado, em São Bernardo

Um idoso de 62 anos foi encontrado morto dentro de sua casa, na Rua Tom Jobim, no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo, na quinta-feira (2). De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada em avançado estado de decomposição, amarrada e amordaçada, após vizinhos terem notado um forte odor vindo do imóvel.

O homem, identificado como Jefferson Nonato Silva, não era visto desde o último domingo (29), quando moradores relataram ter observado pessoas estranhas dentro da casa do idoso.

De acordo com depoimento de um vizinho, na data, ele teria visualizado o vulto de duas pessoas desconhecidas dentro do imóvel e disse que “com base nas vozes que ouviu, tem certeza de que não se tratava de Jeferson”, segundo descreve o BO (Boletim de Ocorrência).

Ainda segundo informações do BO, ao chegar ao local os policiais encontraram o portão escancarado, a casa apresentava sinais de arrombamento e estava completamente revirada.

Um irmão do idoso informou aos agentes que um veículo Peugeot 206, de cor preta, pertencente à vítima, teria sido levado, assim como uma televisão, que foi arrancada da parede.

O irmão do idoso também afirmou que a última conversa que teve com Silva teria ocorrido há cerca de 20 dias e que ele teria passado o Natal na casa da mãe. Ainda segundo o registro policial, o familiar revelou ainda que a vítima fazia uso frequente de bebidas alcoólicas e que havia suspeita de ele fosse consumidor de crack, devido à presença de um cachimbo encontrado com ele anteriormente.

A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial de São Bernardo como roubo em que da violência resultou morte. A Polícia Civil investiga o caso com apoio do SHPP (Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa).