Charge - 3 de janeiro de 2025

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afirmou ontem, durante lançamento do programa Cidade Linda de se Viver, que o município está com problemas nas finanças. “Pegamos a cidade com dificuldades financeiras”, disse.

A declaração de Marcelo Lima contrasta com informações de seu antecessor, Orlando Morando (sem partido), que afirmou durante o podcast Política em Cena, do Diário, que deixava uma herança bendita para o podemista. “Vou entregar a cidade para o Marcelo sem nenhuma dívida. Tudo que vence até 31 de dezembro de 2024 estará pago”, afirmou Morando, por ocasião da entrevista.